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İzmir'de yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 21:39 | Son Güncelleme

Çeşme ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaçatı Mersin koyundan bir grup düzensiz göçmenin lastik botla denize açıldığını tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, denize açılan aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 34 Eritre, 8 Filistin, 3 İran ve bir Suriye uyruklu düzensiz göçmeni gözetim altına aldı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Çeşme düzensiz göçmen Sahil Güvenlik yasa dışı yollar

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