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İzmir'de yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

Seferihisar ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanbey Ömür Mahallesi girişindeki kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan 2 hafif ticari aracı takibe aldı.

Jandarma ekipleri, yerleşim yerine doğru kaçan 2 aracı, kovalamaca sonrası durdurdu.

Araçta 39 Filistin, Irak, Kongo ve Cezayir uyruklunun bulunduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekipler, araç sürücüleri F.E. ve S.G'yi gözaltına aldı.

Yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddiasıyla nöbetçi hakimliğe çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.

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izmir Jandarma Seferihisar yasa dışı göç

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