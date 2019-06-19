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İzmir'de yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 14:15 | Son Güncelleme

Menderes ilçesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 30 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüldür'deki ormanlık alanda kalan stabilize yolda 2 taksi ve 2 hususi otomobilde bekleyen kişilerin olduğunun tespiti üzerine bölgeye hareket etti.

Operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığı yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 30 kişi yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli ise polis ekiplerince emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Göçmen Kaçakçılığı operasyon polis yabancı uyruklu zanlı

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