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İzmir'de yasağa rağmen yürüyen LGBTİ'lilere müdahale

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 19:27 | Son Güncelleme

İZMİR'de valilik tarafından yasaklanan LGBTİ'nin Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti.

İzmir'de yasağa rağmen yürüyen LGBTİ'lilere müdahale

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de valilik tarafından yasaklanan LGBTİ'nin Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti. Uyarılara rağmen dağılmayanlar gözaltına alındı.
Her sene haziran ayının sonlarında yapılan Onur Yürüyüşü'yle gündeme gelen LGBTİ'nin (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Topluluğu) bu yılki yürüyüşü, İzmir Valiliği'nce yasaklandı. İzmir Barosu yasağa tepki göstererek, kararın kaldırılması için yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Mahkeme, dün verdiği kararla İzmir Onur Yürüyüşü’ne valilik yasağında yürütmeyi durdurma talebini reddetti. LGBTİ üyesi yaklaşık 250 kişi, Alsancak'ın en işlek yeri Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 18.00'de toplandı. Ellerinde renkli bayraklarının yanı sıra pankartlar açan grup, basın açıklaması yaptı. Polis, grubu basın açıklamasının ardından dağılmaları ve yürüyüşe geçmemeleri konusunda sık sık uyardı. Ancak LGBTİ üyeleri yürüyüşe geçti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı caddede polis, gruba müdahale etti. Gruptakilerden bazıları gözaltına alındı.

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İzmir'de yasağa rağmen yürüyen LGBTİ'lilere müdahaleİzmir'de yasağa rağmen yürüyen LGBTİ'lilere müdahaleİzmir'de yasağa rağmen yürüyen LGBTİ'lilere müdahaleİzmir'de yasağa rağmen yürüyen LGBTİ'lilere müdahale

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