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İzmir'de yasağa rağmen yürüyen LGBTİ'lilere müdahale (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 21:11 | Son Güncelleme

16 GÖZALTI  İzmir'de yürüyüş yapmak isteyen, ancak biber gazlı polis müdahalesiyle karşılaşan LGBTİ bireylerden 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

16 GÖZALTI
İzmir'de yürüyüş yapmak isteyen, ancak biber gazlı polis müdahalesiyle karşılaşan LGBTİ bireylerden 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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