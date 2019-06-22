İzmir'de yasağa rağmen yürüyen LGBTİ'lilere müdahale (2)

16 G\u00d6ZALTI\n\u0130zmir'de y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapmak isteyen, ancak biber gazl\u0131 polis m\u00fcdahalesiyle kar\u015f\u0131la\u015fan LGBT\u0130 bireylerden 16 ki\u015finin g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\nDavut CAN\/\u0130ZM\u0130R, (DHA)PARTNERYata\u011f\u0131n\u0131n \u00fczerinde g\u00f6r\u00fcnce neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131! \u0130\u015fte terk edilen canl\u0131n\u0131n son haliTacizcisini kalbinden b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcren ki\u015fi tutukland\u0131Adana\u2019da serinlemek i\u00e7in g\u00f6le giren gen\u00e7 kayboldu
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