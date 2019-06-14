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İzmir’de yasak aşk cinayeti iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 17:07 | Son Güncelleme

İzmir’in Kiraz ilçesine bağlı Mavidere Mahallesi’nde bir adam, eşi ile ilişki yaşadığı iddiasıyla bir adamı pompalı tüfekle öldürdü.

İzmir’de yasak aşk cinayeti iddiası

İzmir’in Kiraz ilçesine bağlı Mavidere Mahallesi’nde bir adam, eşi ile ilişki yaşadığı iddiasıyla bir adamı pompalı tüfekle öldürdü. Zanlı, jandarma ekiplerince olay sonrası saklandığı evde yakalanıp tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece 01.00 sularında Kiraz’a bağlı kırsal Mavidere Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre O.A., babasına ait 03 FA 606 plakalı otomobille evinin yakınındaki ağaçlıkta arkadaşı ile birlikte alkol alıp sohbet eden Ali Rıza Saka’nın yanına geldi. Araçtan inen O.A., eşi S.A. ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü Ali Rıza Saka’ya yaklaşarak pompalı tüfekle ateş etti.
Saka, kasıklarına isabet eden mermilerle ağır yaralanıp kanlar içinde kaldı. Saka’nın arkadaşı M.A., durumu 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine ihbar etti Zanlı O.A ise otomobiline binip olay yerinden uzaklaştı. 112 acil sağlık ekiplerince Kiraz Devlet Hastanesi’ne getirilen Saka, tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Tutuklandı
O.A., olay sonrası aynı mahallede saklandığı evde Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. O.A., ile birlikte oğlu S.A (15) ve ağabey Y.A (37) de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemler sonrası adliyeye çıkartılan üç kişiden O.A., mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu. S.A ve Y.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Saka’nın cenazesi otopsi işlemleri sonrası Perşembe günü toprağa verildi.

İzmir’de yasak aşk cinayeti iddiası

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