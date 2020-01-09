İzmir’de yasaklı yola giren tır, köprüye takıldı

İzmir Konak ilçesinde sadece belediye otobüslerinin girebileceği yola hızla giren tır, köprünün altında sıkıştı.

Olay, Konak ilçesi Halkapınar Mahallesinde bulunan otobüs aktarma merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin A. (39) idaresindeki 35 HEA 58 plakalı tır, Şehitler Caddesi üzerinden sadece belediye otobüslerinin giriş yapabildiği yola hızla girdi. Hızla girdiği yolda virajı alamayan tır, 3.30 metre yükseklik sınırı levhası bulunan köprünün altına sıkıştı. Bunun üzerine olay yerine yol yardım ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yoğun uğraşlar sonucu tırı sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan tırın olay yerinden ayrılırken, yol tekrardan otobüs trafiğine açıldı.

"Köprü yıkılıyor sandım"

Olaya tanıklık eden bir vatandaş ise yaşanılanlar o şöyle anlattı:

"Tır hızla geliyordu, köprünün yüksekliğini hesap edemedi. Geniş alması gerekirken büyük bir sesle köprünün altına girdi. Gelen sesten çok korktum. Köprü yıkılıyor sandım."

