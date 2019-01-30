"İzmir'de yaşam kalitesi problemi var"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'de yaşam kalitesi problemi olduğunu, kenti projeleriyle 21. yüzyıla hazırlayacaklarını belirtti.

Nihat Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimarlar ve Mühendisler Grubu İzmir Şubesi üyelerinin davetlisi olarak katıldığı toplantıda konuşan Zeybekci, ilk müdahale edecekleri alanlardan birinin trafik problemi olduğuna değindi.

Zeybekci, "Köprülü kavşaklar, alternatif yollar, daha geniş alana yayılan raylı sistemlerle İzmir'in bu sorununu hızla çözeceğiz. Otopark problemini de kapalı ve açık otopark alanlarını 80 bin araçlık kapasiteye ulaştırarak gidereceğiz." ifadesini kullandı.

Kentsel dönüşümün önemli bir konu olduğunu, bu süreçte yaşanan problemlerin mimari ve mühendislik çalışmalarıyla çözülmesi için İzmir Platformu'nu hayata geçireceklerini belirten Zeybekci şunları kaydetti:

“Başkanlığımda, mimarlardan esnaf odalarına ve üniversitelere kadar bir çok kurumdan temsilcilerin yer alacağı platform, kentin sahibi gibi projeleri ve çalışmaları takip edecek. Denizli'de benzer bir uygulamayı gerçekleştirerek önemli projeleri hayata geçirdik. Aklı, bilimi kullanarak, istişare mekanizmalarını kullanarak İzmir'in bütün sorunlarını çözeriz.”