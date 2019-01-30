HABER

"İzmir'de yaşam kalitesi problemi var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 11:35 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci: - "İzmir'in yaşam tarzı benim yaşam tarzım, vatandaşımızın öyle bir derdi yok. İzmir'de yaşam kalitesi problemi var"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'de yaşam kalitesi problemi olduğunu, kenti projeleriyle 21. yüzyıla hazırlayacaklarını belirtti.

Nihat Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimarlar ve Mühendisler Grubu İzmir Şubesi üyelerinin davetlisi olarak katıldığı toplantıda konuşan Zeybekci, ilk müdahale edecekleri alanlardan birinin trafik problemi olduğuna değindi.

Zeybekci, "Köprülü kavşaklar, alternatif yollar, daha geniş alana yayılan raylı sistemlerle İzmir'in bu sorununu hızla çözeceğiz. Otopark problemini de kapalı ve açık otopark alanlarını 80 bin araçlık kapasiteye ulaştırarak gidereceğiz." ifadesini kullandı.

Kentsel dönüşümün önemli bir konu olduğunu, bu süreçte yaşanan problemlerin mimari ve mühendislik çalışmalarıyla çözülmesi için İzmir Platformu'nu hayata geçireceklerini belirten Zeybekci şunları kaydetti:

“Başkanlığımda, mimarlardan esnaf odalarına ve üniversitelere kadar bir çok kurumdan temsilcilerin yer alacağı platform, kentin sahibi gibi projeleri ve çalışmaları takip edecek. Denizli'de benzer bir uygulamayı gerçekleştirerek önemli projeleri hayata geçirdik. Aklı, bilimi kullanarak, istişare mekanizmalarını kullanarak İzmir'in bütün sorunlarını çözeriz.”

- "Projelerimizle İzmir'in kaybettiği zamanı kazandıracağız"

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis toplantısına da katılan Zeybekci, buradaki konuşmasında da dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin Çin, Hindistan gibi ekonomilerin etkisiyle Amerika'dan doğuya doğru kaydığını ve bu konuda Türkiye'nin büyük avantajının bulunduğunu anlattı.

Zeybekci, dünya ekonomisinin yüzde 60'ına hitap eden ülkelerin Türkiye'den 3 saatlik uçuş mesafesinde yer aldığına işaret ederek, Türkiye'nin bu yönden çok avantajlı olduğunu vurguladı.

Bornova'da Küçükpark esnafıyla bir araya gelen Nihat Zeybekci, şehrin dertlerinin, sorunlarının beklerken yaşam tarzı problemi sözlerinin ortaya atılmasının İzmir'e yapılacak en büyük haksızlık olduğunu belirtti.

"İzmir'in yaşam tarzı benim yaşam tarzım, vatandaşımızın öyle bir derdi yok. İzmir'de yaşam kalitesi problemi var." ifadesini kullanan Zeybekci, şu değerlendirmede bulundu:

"Şehrin reisi büyükşehir belediye başkanıdır ve başkanın yapmak istediği bir şeye kimse engel olamaz. İzmir'in organize sanayi bölgelerine, gıda-tarım gibi ihtisas sanayi bölgelerine, gemi, yat üretim alanlarına ihtiyacı var. Bu alanları belediye tahsis edecek. İzmir'in bir hikayeye, bir ortak yürüyüşe, birlik beraberliğe ihtiyacı var. Ben de bunun yolculuğuna çıktım."

AK Parti Buca İlçe Teşkilatı üyeleri ve daha önce partide görev yapmış isimlerle de buluşan Zeybekci, Buca Cezaevi'nin bulunduğu alanın ilçenin en güzel parkı yapılacağını bildirdi.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Çekya ve Danimarka’dan Rusya’ya uyarıÇekya ve Danimarka’dan Rusya’ya uyarı
CHP'nin Kiraz'daki tek aday adayı, DSP'ye geçtiCHP'nin Kiraz'daki tek aday adayı, DSP'ye geçti
Anahtar Kelimeler:
ak parti Nihat Zeybekci trafik ulaşım yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.