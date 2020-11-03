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İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 12:25 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çekilen deniz suyunun saniyeler içerisinde karaya ulaştığı görüldü.
İzmir’deki 6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar İlçesinde bulunan sahil kasabası olan Sığacık mahallesinde tsunami meydana gelmişti. Tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı. Tsunamiden kaçan vatandaşların cep telefonu kameraları ile kayda aldıkları görüntülerde vatandaşların son anda kaçtığı görüldü. Görüntülerde hızla gelen deniz suyunun saniyeler içerisinde karaya ulaştığı görülüyor. Vatandaşlar ise kendilerine doğru gelen sudan koşarak kaçıyor. Sahil şeridini de geçen sular, bir çocuk parkını ise kısa sürede sular altında bıraktığı görüldü.

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