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İzmir'de yatık duran binalar için tahliye tebligatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 16:37 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde 40 yılı aşkın süre yanlarındaki binanın üzerine doğru yatık şekilde duran binalar endişelendiriyor.

Hande NAYMAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde 40 yılı aşkın süre yanlarındaki binanın üzerine doğru yatık şekilde duran binalar endişelendiriyor. Bostanlı bölgesinde bulunan binaların depreme dayanıklı olmaması nedeniyle valilik, mülk sahipleri ve Karşıyaka Belediyesi’ne binaların boşaltılması için tahliye tebligatı gönderdi. Söz konusu binalardaki daire ve dükkanların bir hafta içinde boşaltılması bekleniyor.

Bostanlı semti, Cemal Gürsel Caddesi'ndeki dolgu zemine inşa edildiği için zaman içerisinde eğilen ve yaklaşık 40 yıldır bu şekilde duran apartmanlar tehlike oluşturuyor. Altlarında çeşitli dükkanların da bulunduğu Bostanlı'nın bu en merkezi yerlerindeki dükkanlar ve onlarca dairenin bulunduğu apartmanlar için İzmir Valiliği harekete geçti. Valilik, Karşıyaka Belediyesi'ne tahliye tebligatı göndererek, söz konusu bu apartmanlardaki daire ve dükkanların depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılmasını istedi. Bu karar bölge sakinlerinden bazıları tarafından olumlu karşılanırken bazılarında ise tahliye süreciyle ilgili tedirginlik yarattı. Boşaltılması istenen binalardan birinde yaşayan apartman sakinlerinden Filiz Neşer, "Yıllardır bu kararı bekliyoruz. Hepimiz tedirginiz. 'Her an başımıza bir şey gelebilir korkusuyla' yaşıyorduk. Sonunda birileri müdahale etti" dedi.

Kararı içeren binalardan birinde kuaför dükkânı bulunan Ünsal Unay ise, "Bir hafta içinde, dükkanımı boşaltmam isteniyor. Böyle bir şey mümkün değil.Bizim kontratımız var, burası gelir kapımız" diye konuştu.

'BAŞIMIZ DÖNÜYORDU'

Tahliye edilmesi istenen binalardan birinde bulunan emlakçıda çalışan Melis Koçak da, "Özellikle buraya ilk yerleştiğimiz zamanlarda binanın içine girdiğimizde başımız dönüyordu. Zamanla alıştık ancak müşterilerimiz buraya geldiğinde çok şaşırıyorlar. Kışın bile pencereleri açık bırakıyoruz. İlk kattayız ve bir deprem anında, 'Pencereden çıkarız' diye düşünüyoruz. Bostanlı'nın en güzel yerinde bu derece bariz eğik binaların olması hiç yakışmıyordu. Umarım tahliye sürecinde orta yol bulunur" diye konuştu.

Eğik binalardan birinde çalışan Zeynep Han da tahliye kararını olumlu karşıladıklarını belirtip, "Çok uzun süredir bizler için büyük problemdi. Burada yaşayan herkes bu durumdan şikayetçiydi. Bizler de şikayetçiydik. Bina eğik olduğu için, yere bıraktığımız bir şey yuvarlanıyor. Fark edilmeyecek gibi değil. Bina ciddi bir şekilde eğilmiş durumda. Müdahale edilmesi çok güzel olmuş. Ancak bir hafta içinde binaların boşaltılmak istenmesi bizleri mağdur eder" dedi.

Öte yandan, Karşıyaka Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın bugün konuyla ilgili görüşme yapmak için mülk sakinleriyle bir araya geleceği öğrenildi.

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