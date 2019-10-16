İzmir'de yatık duran binaların yeniden risk analizi yapılacak

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinin Bostanlı semtinde 40 yılı aşkın süredir yatık halde bulunan ve depreme dayanıklı olmadığı raporlanan binalar için Valilik, dün bir tahliye tebligatı gönderdi. Bunun üzerine, mülk sahipleri ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile görüşmesinin ardından bir aylık süre içinde zemin ve binaların risk analizlerinin yeniden yapılması, bu süreçte vatandaşların bina içinde ikamet etmemesi ve çıkan raporun sonucuna göre karar alınması yönünde anlaşma sağlandı

Bostanlı semtindeki Cemal Gürsel Caddesi'nde dolgu zemine inşa edildiği için zaman içerisinde eğilen ve yaklaşık 40 yıldır bu şekilde yatık duran 130 daireli 5 bine için İzmir Valiliği dün tebligat göndererek bir hafta içinde boşaltılmasını istedi. Bu karara Bostanlı'nın en merkezi yerinde bulunan binalardaki dükkan ve daire sahipleri tepki gösterdi. Karar, bazı bölge sakinleri tarafından olumlu karşılanırken, bazıları tahliye süresinin kısa olması nedeniyle tedirginlik yaşadı. Dün mülk sahipleri ile bir araya gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, AFAD tarafından hazırlanan depreme dayanıklılık raporuna göre binaların boşaltılması gerektiğini söyleyerek, tahliye süresi konusunda çözüm aradı. Bunun üzerine, mülk sahiplerinden 10 kişi ve Başkan Tugay, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'la bugün görüşme yaptı. Görüşmeden çıkan karara göre yaklaşık bir aylık süre içerisinde zemin ve binaların ayrı ayrı risk analizleri yapılacak, bu sürede vatandaşlar binaların içinde bulunmayacak. Analiz raporlarından çıkan sonuca göre de, binaların yıkımına ve yeniden yapılandırılmasına yönelik kararlar alınacak.