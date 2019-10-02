HABER

İzmir'de, yaya güvenliği etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 14:45 | Son Güncelleme

 İZMİR'de 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' etkinliğinde, yaya güvenliğine dikkat çekmek amacıyla tüm yaya geçitlerinde 13.00 ile 15.00 saatleri arasında kolluk kuvvetleri nöbet tuttu.

İzmir'de, yaya güvenliği etkinliği

Davut CAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'de 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' etkinliğinde, yaya güvenliğine dikkat çekmek amacıyla tüm yaya geçitlerinde 13.00 ile 15.00 saatleri arasında kolluk kuvvetleri nöbet tuttu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız da sürücülere broşürler dağıtıp, uyarılarda bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nca, bu yılın 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi üzerine başlatılan farkındalık etkinlikleri, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de sürüyor. 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' sloganıyla başlatılan etkinlikte, polis ekipleri, hem kent merkezi hem de ilçelerdeki yaya geçitlerinde, 13.00 ile 15.00 saatleri arasında nöbet tuttu.
Etkinlik kapsamında, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki bir yaya geçidine geldi. Vali Ayyıldız, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde seyreden araçları durdurarak, sürücüleriyle tek tek konuştu. Sürücülere broşür veren Ayyıldız, onları yaya güvenliği konusunda hassas olmaları konusunda uyardı. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan gelen öğrenciler de, ellerinde 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' yazılı dövizler taşıdı. Öğrenciler, bazı sürücülerin çok hızlı araç kullandıklarını ve yolun karşısına geçerken tedirgin olduklarını söyledi.
Etkinliğin önemine değinen İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Yaya güvenliğine dikkat çekmek, trafiğin olumlu yanlarını ön plana çekmek ve olumsuz yanlarını da ortadan kaldırmak için bir etkinlik yapıyoruz. Trafikteki en önemli unsur insandır. İnsanın, trafikteki en önemli unsur olduğunu vurgulamamız gerekiyor. İnsanı trafik etrafında dönen tüm olumsuzluklardan uzaklaştırarak, sağlıklı bir trafik ortamının oluşturulmasını sağlamak için çalışıyoruz. Her şey insan içindir ve sürücülerin de bunun farkında olması lazım. İnsanın en temel hakkı olan yaşama hakkının bugünden yarına en sağlıklı şekilde korunması gerekiyor ve bu anlamda 'öncelik yayanın' diyoruz" dedi.
Vali Ayyıldız, Emniyet Müdürü Aşkın ile beraber etkinlik boyunca sürücülere uyarılarını sürdürdü.
FOTOĞRAFLI

İzmir'de, yaya güvenliği etkinliğiİzmir'de, yaya güvenliği etkinliğiİzmir'de, yaya güvenliği etkinliğiİzmir'de, yaya güvenliği etkinliği

Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz' Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz'
Ülkü Ocakları’ndan Başkan Dündar’a ziyaretÜlkü Ocakları’ndan Başkan Dündar’a ziyaret
Drone ile yaya geçidinde pankart açtılarDrone ile yaya geçidinde pankart açtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amazon'un kurucusu Bezos Cemal Kaşıkçı anmasında

Dünyanın en zengini Türkiye'de! Anma törenine katıldı

İzmir'de anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Korkunç itiraf 13 yıl sonra geldi, her şey ortaya çıktı

Korkunç itiraf 13 yıl sonra geldi!

Adnan Oktar'dan suçlamalara 'kaçamak' cevaplar

Adnan Oktar'dan suçlamalara 'kaçamak' cevaplar

Mersin'deki okulda veli dehşet saçtı! Kadın öğretmene darp kamerada

Kadın öğretmene darp kamerada

Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

Öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.