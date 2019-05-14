İzmir'de yaz havası keyfi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de hava sıcaklığı, dün öğle saatlerinde 29 derece hissedildi.
Uzun süren kış mevsiminin ardından sıcak havayı gören İzmirliler, güneşin tadını çıkardı. Tarihi İzmir Saat Kulesi'nin bulunduğu Konak Meydanı'ndaki seyyar satıcılar yakıcı güneşten korunmak için şemsiyelerini açarken, sokak hayvanları da gölge yerlere sığındı.
Sıcaklıkların hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Sıcaklık değerlerinin 30 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, havanın uzun süre mevsim normallerinde seyredeceği öğrenildi.
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