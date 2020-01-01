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  4. İzmir’de yeni yıl coşkusu

İzmir’de yeni yıl coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:20 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumhuriyet Meydanında organize edilen konserde, binlerce vatandaş yeni yılı coşkuyla karşıladı.İzmir’de yeni yıl coşkuyla karşılandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumhuriyet Meydanında organize edilen konserde, binlerce vatandaş yeni yılı coşkuyla karşıladı.
İzmir’de yeni yıl coşkuyla karşılandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl kutlamaları için Cumhuriyet Meydanında konser organize edildi. DJ Ozan Doğulu’nun sahne aldığı konserde binlerce insan 2020’ye coşkuyla girdi. Soğuk havaya rağmen meydanı hınca hınç dolduran vatandaşlar, konserde doyasıya eğlendi. Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan cep telefonlarının ışığı eşliğinde 10’dan geriye doğru sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak, yeni yıl sevincini yaşadı. Saatler tam 00.00 gösterdiğinde havai fişek gösterisi ile coşku tavan yaptı. Konser, 10. Yıl Marşı ile son buldu.
Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı meydanda polis, İzmirlilerin huzurla yeni yıla girmesi için geniş güvenlik önlemi aldı.

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