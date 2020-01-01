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  4. İzmir'de 'yeni yıl' coşkusu

İzmir'de 'yeni yıl' coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 02:57 | Son Güncelleme

İZMİR’de, yeni yıl heyecanı Cumhuriyet Meydanı’nda yaşandı.

Davut CAN- Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, yeni yıl heyecanı Cumhuriyet Meydanı’nda yaşandı. İzmirliler, ünlü Dj Ozan Doğulu’nun performansıyla eğlendi. 10’dan geriye sayarak yeni yıla coşkuyla giren vatandaşlar, bol bol da fotoğraf çektirdi.
İzmirlilerin yeni yılı kutlama adresi, Cumhuriyet Meydanı oldu. Binlerce vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği, ünlü Dj Ozan Doğulu konserine akın etti. Önce, sahneye çıkan alt gruplarla kutlama havasına giren vatandaşların enerjisi, Ozan Doğulu’nun dj kabinine girmesiyle yükseldi. Doğulu’nun ve vokallerinin performansına kendileri de eşlik eden dinleyiciler, bol bol fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. 2020’ye saniyeler kala, 10’dan geriye sayarak yeni yıla giren vatandaşların coşkusu, bu anlarda tavan yaptı. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, konser alanındaki iki giriş noktasında, vatandaşları didik didik aradı. Bomba imha uzmanları da, konser öncesi alanda köpeklerle arama yaptı.
HAVADAN, KARADAN VE DENİZDEN ÖNLEM
İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli şubelerine bağlı 5 bin 500 polis, gece boyunca şehirde görev yaptı. 5 deniz aracı Kordonboyu, Konak Meydanı, Karşıyaka ve Göztepe açıklarında devriye gezerken, 3 helikopter şehirdeki hareketliliği havadan takip ederek, güvenlik önlemlerine destek verdi. Araçların girmesinin zor ve eğlencenin yoğun olduğu alanlarda ise 78 yunus, 260 trafik ve çok sayıda sivil ekip taciz, yağma, gasp ve kavga gibi asayiş olaylarını önlemek için görev yaptı. Ayrıca, eğlence mekanlarının çıkışında, çok sayıda araç durdurularak, alkol kontrolü yapıldı.
7 DAKİKALIK HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ
Yeni yıla girilmesiyle, Cumhuriyet Meydanı’nda havai fişek şovuna başlandı. 7 dakika süren görsel şov, izleyenleri büyüledi. Şehrin birçok noktasından görülebilen havai fişek gösterisini telefonlarıyla çektikleri videolar ve fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.
YENİ YIL SEYYAR SATICILARA YARADI
Yeni yıl gecesinin en kârlı çıkan kesimi ise, seyyar balon ve ışıklı şapka satıcıları oldu. Uçan balon satıcılarından Baki Kalan, “Zabıta işimizi zorlaştırsa da, satışlarımız iyiydi. Yılın belirli günlerinde satış yapabiliyoruz. 2020 yılının herkese sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi. Diğer seyyar satıcılar da, satışlardan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

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