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  4. İzmir’de yılbaşı öncesi büyük operasyon: 21 ton sahte alkol ele geçirildi

İzmir’de yılbaşı öncesi büyük operasyon: 21 ton sahte alkol ele geçirildi

24.12.2020 19:26 | Son Güncelleme:
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İzmir’de gerçekleştirilen sahte alkol operasyonunda Gümrük Muhafaza ekipleri, toplam 21 ton sahte alkol ele geçirdi.Ticaret Bakanlığı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi yasa dışı alkol ticaretine yönelik büyük bir çalışma başlattı.

İzmir’de gerçekleştirilen sahte alkol operasyonunda Gümrük Muhafaza ekipleri, toplam 21 ton sahte alkol ele geçirdi.
Ticaret Bakanlığı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi yasa dışı alkol ticaretine yönelik büyük bir çalışma başlattı. Yürütülen istihbarat çalışmaları ve saha araştırmaları sonucu kanunsuz alkol üretimi yapıldığından şüphelenilen bir iş yeri tespit edilerek operasyon için harekete geçildi. Tespit edilen adreste gerçekleştirilen operasyonda sağlıksız koşullarda üretildiği tespit edilen 712 adet 5 litrelik plastik bidonlarda toplam 3 bin 560 litre sahte etil alkol bulundu. Yapılan arama sonucu, söz konusu adreste aynı zamanda sahte alkol yapımında kullanılan test kitleri, sahte ambalajlar, şişeler, kapaklar ve etiketler gibi bir çok ekipman da ekipler tarafından ele geçirildi. Şişelerin üzerindeki etiketlerde “tıbbi kullanım için üretilmiştir” ibarelerinin bulunması da dikkat çekti.
Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrasında, yeni yıl öncesi piyasaya sürülmesi durumunda büyük bir felakete yol açabilecek, 3 bin 560 litre sahte alkole, imha edilmek üzere el konulurken sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

Toplam 21 bin litre sahte alkol
Öte yandan operasyonlara devam eden ekiplerin, İzmir genelinde yaptıkları aramalarda toplam 21 bin litre sahte alkol ele geçirdiği öğrenildi.
Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

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