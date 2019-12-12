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İzmir'de yılbaşı öncesi "gümrük kaçağı ürün" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 04:23 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekipleri bir depoda yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmeye hazırlanmış gümrük kaçağı olduğu öğrenilen parfüm, gözlük, saat ve sigara olduğunu belirledi.

Halil İbrahim KARABIYIK - Tolga TAHÇI/İZMİR,(DHA) İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekipleri bir depoda yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmeye hazırlanmış gümrük kaçağı olduğu öğrenilen parfüm, gözlük, saat ve sigara olduğunu belirledi. Adrese yapılan operasyonda, çeşitli markalara ait bin 988 parfüm, 160 gözlük, 100 kol saati ve 450 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmeye hazır çok sayıda gümrük kaçağı ürün olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ürünlerin Anafartalar Caddesi'ndeki bir iş hanında bulunan 3 ayrı depoda olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, söz konusu depolara operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Ş.G. isimli şüpheliye ait iki depoda gümrük kaçağı bin 988 adet çeşitli markalarda parfüm, 160 gözlük ve 100 kol saati ele geçirildi. Öte yandan, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.S. isimli şüphelinin deposunda ise 450 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(FOTOĞRAFLI)

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