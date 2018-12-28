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İzmir'de yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 17:09 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yılbaşı öncesi sahte içki satılıp, satılmadığına yönelik eğlence mekanlarına operasyon düzenlendi.

İzmir'de yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yılbaşı öncesi sahte içki satılıp, satılmadığına yönelik eğlence mekanlarına operasyon düzenlendi. Mekanlarda yapılan aramalarda; 5 litre sahte rakı ve 5 litre sahte viski ele geçirilirken, 2 iş yeriyle ilgili adli işlem yapıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi Karşıyaka'daki eğlence mekanlarına sahte içki satılıp, satılmadığına yönelik operasyon düzenledi. Baskın yapılan 30 eğlence mekanında 50 kişi, Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden kontrol edildi. Bir eğlence mekanında, 5 litre sahte rakı ve 5 litre sahte viski ele geçirilirken, iş yeriyle ilgili adli işlem uygulandı. Kapalı alanda sigara içilmesine izin verildiği belirlenen 2 iş yerine yönelik de para cezası uygulandı.

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İzmir'de yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonuİzmir'de yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonuİzmir'de yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonuİzmir'de yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu

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