HABER

İzmir'de yol kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 17:04 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde belediye otobüs şoförü, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kamyonetteki 2 kişi tarafından dövüldü.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde belediye otobüs şoförü, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kamyonetteki 2 kişi tarafından dövüldü. Olay, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Bornova Hükümet Konağı önünde meydana geldi. Alsancak yönüne giden bir kamyonetteki 3 kişi, EVKA 3 Metro-Alsancak Gar seferini gerçekleştiren 35 Y 2236 plakalı otobüsün şoförü M.E. ile, yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kamyonetten inen 3 kişiden 2'si, M.E.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada, otobüste yolcu olarak bulunan bir başka ESHOT şoförü B.B., M.E.'yi korumaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Olay yerinde bulunan bir polis memuru, saldırganlara biber gazıyla müdahale ederek, kavgayı ayırdı. Olayın ardından karakola giden taraflar, birbirinden şikayetçi olmadı.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Öte yandan, olay çevredeki bir apartmanda oturan vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetten inen iki kişinin M.E.'ye tekme ve yumruklarla saldırdıkları, otobüste yolcu olarak bulunan bir başka ESHOT şoförü B.B.'nin de saldırganlara engel olmaya çalıştığı ancak bunu başaramadığı görülüyor.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Kartal'da yangın: Genç kadının cansız bedeni bulunduKartal'da yangın: Genç kadının cansız bedeni bulundu
FETÖ itirafçısı: Huzur operasyonları gizlenmemiz için mesajla geliyorduFETÖ itirafçısı: Huzur operasyonları gizlenmemiz için mesajla geliyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.