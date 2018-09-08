İzmir'de yol kenarındaki otluk alanda yangın

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova ilçesinde, yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın itafiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangıdan çıkan yoğun duman, araç sürücülerini zor durumda bıraktı.
İnciraltı'ndaki Haydar Aliyev Bulvarı'nın yanında bulunan otluk alanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangından çıkan yoğun duman, rüzgarın etkisiyle yolda görüşü azaltınca, bulvarda araç trafiği bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed Akdağ, Kocaeli'de 'Kayı düğünü' ile evlendi!
Küçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardı
Kocası tarafından sevgilisiyle yakalanan kadın sevgilisini böyle korudu
Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt
İran güçleri Erbil'de kampa saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...
CHP'de deprem! Hep birlikte istifa ettiler
Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'
80 bin kişi alınacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum