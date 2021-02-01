İzmir’de yol verme kavgası kanlı bitti: 7 yaralı

İzmir’in Torbalı ilçesinde yol verme yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bayındır-Torbalı yolu üzerinde fabrikaya işçi taşıyan servis aracı şoförü ile iki motosikletli arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma büyürken, çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırdı. Bir süre sonra arkadaşlarını çağıran motosikletli şahıslar, Atatürk Sanayi Sitesi’nde bulunan palet fabrikasının önüne gelerek, pompalı tüfekle ateş açtı. İşletme sahibi, aracını şahısların üzerine sürdü. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar işletme sahibi ile birlikte 3 kişiyi yaralarken, çevredeki vatandaşlar ateş açanları yakalayarak sopalarla darp etti. Olayda yaralanan 7 kişi, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



