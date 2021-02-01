HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de yol verme kavgası kanlı bitti: 7 yaralı

İzmir’de yol verme kavgası kanlı bitti: 7 yaralı

01.02.2021 19:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir’de yol verme kavgası kanlı bitti: 7 yaralı

İzmir’in Torbalı ilçesinde yol verme yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bayındır-Torbalı yolu üzerinde fabrikaya işçi taşıyan servis aracı şoförü ile iki motosikletli arasında yol verme tartışması yaşandı.

İzmir’in Torbalı ilçesinde yol verme yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bayındır-Torbalı yolu üzerinde fabrikaya işçi taşıyan servis aracı şoförü ile iki motosikletli arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma büyürken, çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırdı. Bir süre sonra arkadaşlarını çağıran motosikletli şahıslar, Atatürk Sanayi Sitesi’nde bulunan palet fabrikasının önüne gelerek, pompalı tüfekle ateş açtı. İşletme sahibi, aracını şahısların üzerine sürdü. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar işletme sahibi ile birlikte 3 kişiyi yaralarken, çevredeki vatandaşlar ateş açanları yakalayarak sopalarla darp etti. Olayda yaralanan 7 kişi, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmir’de yol verme kavgası kanlı bitti: 7 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltıBoğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı
75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?

En Çok Okunan Haberler

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Sanal seks itirafından sonra küvette... Olay oldu

Sanal seks itirafından sonra küvette... Olay oldu

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi

Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı! Talimatlarla ilgili çarpıcı detay

DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı!

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 1 Şubat Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 1 Şubat Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Büyük ikramiye 104 milyon TL'yi aştı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.