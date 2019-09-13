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İzmir'de, yolcu otobüsü yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 03:54 | Son Güncelleme

İZMİR'de, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüsteki 37 yolcu tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 23.30 sıralarında İzmir-Aydın Çevreyolu Buca Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'den Alanya'ya giden Yılmaz Albay yönetimindeki 10 HF 026 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmı bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü Albay, otobüsü yol kenarına çekip, 37 yolcuyu tahliye etti. Şoför Albay'ın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Otobüs sürücüsü Yılmaz Albay, otobüste toplam 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu belirterek, "Otobanda duramadık, yolcuların diğer araç altında kalmaları söz konusuydu. Müsait bir yere çekip yolcuları tahliye ettik. Şükürler olsun can kaybı olmadan, yaralanan olmadan kurtulduk. Yangın motor kısmından çıktı, birden alev aldı. Nedenini bilmiyoruz. Büyük bir alev olduğu için ilk planda müdahale edemedik" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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