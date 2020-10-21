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İzmir’de yüksekten düşen 2 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 21:11 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ve Bornova ilçelerinden, biri 64 gün önce diğeri ise bugün yüksekten düştükleri iddiası ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi.Olay, 19 Ağustos tarihinde Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi’nde meydana geldi.

İzmir’de yüksekten düşen 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Bayraklı ve Bornova ilçelerinden, biri 64 gün önce diğeri ise bugün yüksekten düştükleri iddiası ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi.
Olay, 19 Ağustos tarihinde Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önündeki yaklaşık 2 metrelik bahçe duvarının üstüne çıkarak duvarın alt kısmında bulunan çeşme vanasını kapatmak isteyen Ahmet Durmuş (74), bir anda duvardan aşağıya düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Durmuş, 64 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

3 katlı binanın çatısından düştüğü iddia edildi
Bir diğer olay ise Bornova Çınar Mahallesi 5029 Sokak’ta meydana geldi. Akşam saat 17.30 sıralarında 3 katlı binanın çatısından düştüğü ileri sürülen Hazım Dinsever (71), adrese çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Dinsever, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden kişiler, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaylar ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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