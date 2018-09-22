HABER

İzmir'de "yüksekten düşen" çocuk ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 17:04 | Son Güncelleme

İzmir'de "yüksekten düşen" çocuk ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu oturdukları apartmanın 6. katından düşerek, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, lise öğrencisi olan İ.C, Evka 4 Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6. katındaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İ.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İ.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada, başlatılan soruşturma kapsamında 100. Yıl Polis Merkezi Amirliğine davet edilen lise öğrencisi İ.C'nin ailesinin ifadesi alındı.

PARTNER'Bayan Demir Kalça' sosyal medyayı sallıyor!'Bayan Demir Kalça' sosyal medyayı sallıyor!
Van Gölü'nde, antik yoldan Çarpanak Adası'na yürüdülerVan Gölü'nde, antik yoldan Çarpanak Adası'na yürüdüler
Doğumdan sonra ölen Ayfer'in 'ihmal' iddiasıyla mezarı açıldıDoğumdan sonra ölen Ayfer'in 'ihmal' iddiasıyla mezarı açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ege Üniversitesi polis yaralanma yüksekten düşme

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız

Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Anadolu'nun ilk duble yolu bulundu

Anadolu'nun ilk duble yolu bulundu

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Diyarbakır'da facia! İki çocuk korkunç şekilde can verdi

Diyarbakır'da facia! İki çocuk korkunç şekilde can verdi

Lise öğrencisi genç kız ve babasına 'hint keneviri' gözaltısı

Lise öğrencisi genç kız ve babasına 'hint keneviri' gözaltısı

İsmail Devrim neden intihar etti? Kocaeli Valiliği'nden açıklama

İsmail Devrim neden intihar etti? Kocaeli Valiliği'nden açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.