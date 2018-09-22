İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu oturdukları apartmanın 6. katından düşerek, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, lise öğrencisi olan İ.C, Evka 4 Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6. katındaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İ.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İ.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada, başlatılan soruşturma kapsamında 100. Yıl Polis Merkezi Amirliğine davet edilen lise öğrencisi İ.C'nin ailesinin ifadesi alındı.

