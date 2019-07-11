HABER

İzmir'de yükümlüler şehitliğin temizlik ve bakımını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 12:23 | Son Güncelleme

Denetimli serbestlikten faydalanan 50 yükümlü, Kadifekale Şehitliği'nde temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi

İZMİR (AA) - İzmir'de denetimli serbestlikten faydalanan 50 yükümlü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kadifekale Şehitliği'nin temizlik ve bakımını yaptı.

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, kamu yararına ücretsiz çalışma tedbiri uygulanan 50 yükümlü mezarlıkları yıkadı, çevresel bakım ve temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Doğruöz şehitlerin ülke için canlarını verdiğini, vatan sevgisinin başka bir şey olduğunu belirtti.

Terör örgütlerini lanetleyen Doğruöz, "İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Buralara bakmak bizim görevimiz, tüm vatandaşların görevi. Bu projeleri ayda bir yapmamız lazım. Aileler geldiği zaman burada huzur bulmaları lazım. Allah mekanlarını cennet etsin. Onlara çok borcumuz var. Şehitlerimizi anmak istedik. Bunu Türkiye genelinde periyodik hale getirmemiz lazım. Bize emanet onlar, bizim parçamız. Temiz düzenli bir yerde yatmalarını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Kalkan da kurumun 29 bin yükümlünün denetim, takip ve rehabilitasyon çalışmalarını yaptığını, yükümlülerden 930'unda "kamu yararına ücretsiz çalışma tedbiri" bulunduğunu belirtti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gelecek hafta kurumda ulaşabildikleri tüm yükümlülere seminer vereceklerini dile getiren Kalkan, "Diğer faaliyetlerimiz olarak da şu anda 10 okulun temizlik, boya ve bakım çalışmalarını yapıyoruz. Hedefimiz, İzmir'deki bütün okulların ihtiyacı olan boya, tadilat ve temizlik çalışmalarını yapmak. Belediyelerle iş birliği içinde park ve bahçelerin temizliği, kamu kurumlarının bakım ve tadilatlarını da yerine getiriyoruz." dedi.

PARTNERDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçekDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçek
Hümahatun Evleri’nde sıra anahtar teslimindeHümahatun Evleri’nde sıra anahtar tesliminde
Retrica Sezon 2’yi piyasaya sürdüRetrica Sezon 2’yi piyasaya sürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bakım denetimli serbestlik şehitlik temizlik yükümlü

En Çok Okunan Haberler

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı! Herkes tahliye edildi, girişler kapatıldı

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Suriyeli hamile kadın ve bebeğini öldüren Birol Karacal ile Celal Bay'ın cezaları onandı

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kazaya davetiye çıkardı

Trafikte terör estirdi! Herkesin canını hiçe saydı

Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti! Yöntemleri şaşkınlık yarattı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Oğlunu 15 Temmuz'da şehit veren gazinin gururu

Oğlunu 15 Temmuz'da şehit veren gazinin gururu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.