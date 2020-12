İzmir’de Yunan unsurları tarafından geri itilen 69 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ve Foça ilçelerinde gerçekleşen 4 ayrı kurtarma operasyonunda, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 69 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 sığınmacıyı kurtardı.

Ekipler, Çeşme açıklarında Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmenin mahsur kaldıkları ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine de ayrı bir çalışma başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ve kendi imkânlarıyla karaya çıkan 7 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine Çeşme ilçesi Karaada açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.