HABER

İzmir’de yürek sızlatan olay: Köpeği otomobile bağlayıp sürükledi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 20:17 | Son Güncelleme

İzmir’in Bergama ilçesinde bir kişi, köpeği otomobilin arkasına bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi.

İzmir’in Bergama ilçesinde bir kişi, köpeği otomobilin arkasına bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi. Korkunç olay, bir tır şoförü tarafından kaydedildi.
Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolu üzerinde yaşanan olayda, kimliği belirsiz sürücü ve yanında bulunan arkadaşı, köpeği boğazından bir otomobilin arka tamponuna bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi. İşkence anlarına tanıklık eden ve arkadan gelen tır sürücüsü ise bu korkunç anları sosyal medyadan paylaştı.
Jandarmada sürücüyü ve yanındaki kişiyi bulmak için çalışma başlatırken, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği de sürücüden şikayetçi oldu.

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
AFAD’dan keçi kurtarma operasyonuAFAD’dan keçi kurtarma operasyonu
Adıyaman'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulunduAdıyaman'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.