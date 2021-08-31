İzmir’de Zafer Bayramı Coşkusu

Corona virüsü salgını nedeniyle önceki yıllarda geniş katılımla kutlanamayan 30 Ağustos Zafer Bayramı için bu yıl, resmi törenlerin yanısıra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri de kent çapında etkinlikler düzenledi.

Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklerin ilk adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunduğu resmi törene, siyasi parti il başkanları, millettekileri, ilçe belediye başkanları katıldı. Askeri geçit töreniyle devam eden programda, meydanı dolduran İzmirliler alkışlar ve tezahüratlarla bayramı kutladı.

Etkinlikler 28 Ağustos’ta başladı

İzmir’de Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler 28 Ağustos’tan başladı. Bostanlı, Buca ve Konak’ta gerçekleştirilen konserler İzmirlilere erken bayram coşkusu yaşattı. 30 Ağustos’ta Büyükşehir Belediyesi’nin İş Bankası ve İş Sanat iş birliği ile düzenlediği ‘Büyük Zaferin 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi’ Kültürpark Atlas Pavyonu’nda açıldı. Bağımsızlık mücadelesinin tüm boyutlarını bine yakın özgün belge, fotoğraf, film ve obje aracılığıyla anlatan sergi, 30 Ağustos 2021 ile 9 Eylül 2022 tarihleri arasında her gün 11.00-20.30 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yazar Nebil Özgentürk’ün belgesel sunumuyla başlayan Anadolu Ateşi dans gösterisi de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelendi. Belediyenin kentin farklı noktalarında düzenlediği konser ve bando gösterileri gün boyu sürdü. Büyükşehir bandosu Karşıyaka Demokrasi Anıtı’nda, İzmir Big Band Alsancak Vapur İskelesi’nde, Grup Vibrato çim konserleri kapsamında Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda konser verdi.

İzmir ilçelerinde de kutlamalara kalabalık katılım

İzmir ilçelerinde de belediyelerin düzenlediği Zafer Bayramı etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bornova Belediyesi etkinlikleri, 29 Ağustos’ta bando eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Kortejin ardından Yüksek Sadakat grubu Bornovalılara konser verdi. Balçova Belediyesi ilçede yaşayan çocuklar için bir etkinlik düzenledi. Balçova’da Zafer Bayramı kutlamaları konser etkinlikleriyle üç gün boyunca devam edecek. Gaziemir Belediyesi ise 30 Ağustos’ta haftalar öncesinden hazırlıklarına başladığı ‘Gaziemir Ata’sı için oynuyor’ etkinliğini gerçekleştirdi. İlçe Stadı’nda düzenlenen etkinlikte, Gaziemirliler kırmızı beyaz tişört giyerek aynı anda zeybek oynadı.

Karşıyaka’da belediye tarafından vatandaşların katılımıyla yapılan kortej yürüyüşünün ardından, Zafer Bayramı anısına kano yarışı gerçekleştirildi. Ardından Türk Kadın Vosvoscular Kulübü, Karşıyaka sahilinde Türk bayraklarıyla süsledikleri Vosvos’larıyla oluşturdukları konvoyla renkli görüntüler ortaya çıkardı. Selçuk’ta belediye tarafından ev sahipliği yapılan ve 28 Ağustos’ta başlayan Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları’nın kupa töreni 30 Ağustos’ta düzenlendi. Aliağa Belediyesi de ilçedeki motosiklet ve bisiklet gruplarının katılımıyla ‘Zafer Saygı Turu’ gerçekleştirdi. Bayraklı, Buca, Foça, Selçuk, Kınık, Torbalı ve Ödemiş’te 30 Ağustos gecesine dek süren etkinlikler kapsamında fener alayı yürüyüşleri yapıldı, ardından birçok sanatçı konserler verdi

