İzmir'de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, coşku dolu görüntülere sahne oldu. Sıcak havaya rağmen Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi töreni izlemeye gelenler ellerinde Türk bayraklarıyla geçit törenini takip etti. İzmir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi töreni saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından valilik makamında saat 10.15'de tebrik töreni düzenlendi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer burada tebrikleri kabul etti. Törene, hava eğitim komutanı, general ve amiraller ile Cumhuriyet başsavcısı, adalet komisyonu başkanı, bölge idare mahkemesi başkanı, farklı üniversitelerden rektörler ve çeşitli kurum müdürleri katıldı. Saat 10.45'te Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama ve geçit töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, buradaki törene bisikletle geldi. Tören Vali Erol Ayyıldız, Ege Garnizon Komutanı Ali Sivri ve Tunç Soyer'in, üstü açık askeri araçla halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Kutlamalara CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, AK Parti İzmir Milletvekilleri Cemal Bekle, Alpay Özalan ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'na gelen her yaştan İzmirli, kurulan tribünlerin altında ve gölge yerlerde töreni izledi. Çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu. KURTULUŞ DESTANINI ANLATTI Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Topçu Yüzbaşı İsa Çoker, 30 Ağustos zaferinin 97'nci yıl dönümünde büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, "Asil Türk Milleti, kahraman Türk Ordusu ile birlikte 97 yıl önce bugün kahramanlık ile şeref dolu tarihinden aldığı kudretle tarihinde az rastlanır bir zafer kazanmıştır. 26 Ağustos'ta Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapılarını Türklere açan kahraman ordumuz 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların Türk vatanı olduğunu kanıtlamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Türk ulusunun kurtuluş destanının son aşaması olan 30 Ağustos zaferi ile yüce Türk milleti yokluk ve imkansızlıklara karşın istiklal ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. İşgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz zaferin her safhası tek tek düşünülmüştür. Bu zafer vatanı ve bağımsızlığı yok edilmek istenen milletimizin kadın erkek genç yaşlı demeden verdiği yaşam mücadelesinin en büyük göstergesidir" dedi. Türk Milleti'nin sadece düşmanı mağlup etmekle kalmayıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atarak, ulusun özgür yaşaması için gerekli koşulları sağladığını ifade eden Çoker şöyle devam etti: "Canları pahasına bağımsız yaşamamızı sağlayan büyük kahramanlara karşı en büyük sorumluluğumuz, milletimizin birlik ve beraberlik olarakTürkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar var olmasını sağlamaktır. Yüce Türk Milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin, üstün vazife anlayışı, damarlarında hissettiği vatan, millet, bayrak sevgisi ile üstlendiği her görevi başarıyla yerine getireceği bilinmektedir. Atatürk ilkeleri bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne rehber olmaya devam edecektir. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan, millet ve bayrak için hayatını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz." Konuşmadan sonra geçit töreni başladı. Geçit törenine katılan kentteki çeşitli birliklere bağlı askerlere vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Askerlerin elinde taşıdıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri büyük alkış aldı. Töreni izleyenlerden kimi yöresel kıyafetler giyerken kimi de 'Atam İzindeyiz' ve 'Kemal Atatürk' yazılı bandanalar taktı.