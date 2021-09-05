İzmir'de Zafer Kenya ve Etiyopyalı Atletlerin

İzmir’in işgalden kurtuluşunun anısına bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 2 bin sporcunun yarışına sahne oldu. Maratonda genel klasmanda zaferi Kenya ve Etiyopyalı atletler kazandı.

Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı arasındaki 21 kilometrelik parkurda yapılan yarışta, kadınlarda Kenyalı Betty Jemaita Chepkwony 1 saat 14 dakika 21 saniye, erkeklerde ise Etiyopyalı Getaye Gelaw 1 saat 2 dakika 42 saniyelik dereceleriyle birincilikleri elde etti. Türkiye’den Hasibe Demir 1.21.48 ve Meryem Kılınç Gündoğdu 1.23.33 ile kadınlarda diğer dereceleri paylaşırken, erkeklerde Hüseyin Can 1.05.06 ile ikincilik, Ömer Alkanoğlu 1.05.26 ile üçüncülük kürsüsüne çıktı.

2 bin kişilik rekor katılım

Corona virüsü nedeniyle katılımın 500 kişiyle sınırlandırıldığı geçen yılki yarışın ardından bu yıl İzmirliler maratona rekor katılım gösterdi. Yarışta İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi personeli Atatürk fotoğraflı tişörtleriyle seyircilerden büyük alkış aldı. 7’den 70’e katılımcıların renkli görüntüler oluşturduğu koşuya, 2019 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İbrahim Çolak’ın annesi Sultan Çolak da katıldı. Bazı ailelerse çocukları ve bebek arabalarıyla İzmir Yarı Maratonu’nda yerlerini aldı.

Bu yıl da yarış salgın önlemleri altında koşuldu. Etkinlik alanına girişler tek noktadan ve ateş ölçümüyle gerçekleştirilirken, her sporcu arasında da 1,5 metrelik sosyal mesafe bırakıldı. Yarışın startı dörder kişilik gruplar halinde verilirken, her grup en az iki metre aralıklarla koştu.

Dereceye giren koşucular

Genel klasmanda Türk erkek sporcularda Hüseyin Can, Ömer Alkanoğlu, Mestan Turhan, Türk kadın sporcularda Hasibe Demir, Meryem Kılınç Gündoğdu, Pınar Demir üçüncü oldu. Dereceye giren koşuculara yaş gruplarına göre de ödüller dağıtıldı. Erkekler 35-39 yaşta Tahsin Ersin Kurşunoğlu, 40-44’te İbrahim Kırmaç, 45-49’da Oktay Fırat, 50-54’te Nihat Özkaymak, 55-59’da Memet Mustafa Buldum, 60-64’te Abdullah Ertekin, 65-69’da Saim Erdoğan, 70-74’te Mengüç Gözüyaşaran, artı 75’te Yusuf Üzer birinci oldu.

Kadınlar 35-39 yaşta Meryem Kılınç Gündoğdu, 40-44’te Tülin Oktay, 45-49’da Selma Varlıker, 50-54’te Gülşen Sönmez, 55-59’da Birsen Kılınç, 60-64’te İsmigül Yıldız, artı 65’te Aysel Yıldız ilk sırayı aldı.

“Her yıl hem katılım hem koşanların hızı artıyor”

İpi göğüsleyen sporcular, kendisi de yarışarak parkuru 2 saat 20 dakikada tamamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’den ödüllerini aldı. Başkan Soyer’in yanı sıra Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ve Başkan Vekili Ali Aksu da ödül törenine katıldı. Soyer, Yarı Maratonu tamamlayan otizmli Burak Muslu’ya kupa töreninde ödülünü verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da engelli koşucu Burak Tetik’e ödülünü takdim etti. Maratondan büyük keyif aldığını ifade eden Başkan Soyer “Maratona katılım oldukça yüksekti. Koşanların keyfi yerindeydi. Çok memnunuz. Her yıl hem katılım hem koşanların hızı artıyor. Spor sadece zaman geçirilecek bir alan değil. Beden ve ruh sağlığı açısından son derece hayati öneme sahip” dedi.

