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İzmir'de 'Zamansız Kadınlar Defilesi' ayakta alkışlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 12:16 | Son Güncelleme

ARAŞTIRMACI Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın hazırlayıp sunduğu 'Zamansız Kadınlar Defilesi', İzmir'de gerçekleştirildi.

İzmir'de 'Zamansız Kadınlar Defilesi' ayakta alkışlandı

İZMİR, (DHA)- ARAŞTIRMACI Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın hazırlayıp sunduğu 'Zamansız Kadınlar Defilesi', İzmir'de gerçekleştirildi.
İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği desteğiyle AVM'de düzenlenen defilede, İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın, 15 yıllık araştırması sonucunda ortaya çıkan, dünyada ilkleri yaşatmış pek çok kadının hikayesi anlatıldı. NASA'da görev alan ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryurt'tan, Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisi Sabiha Güreyman'a, dünyanın ilk kadın jokeyi Esin Zembilci'den, ilk kadınlar orkestrasına kadar pek çok başarı hikayesi dönemin kıyafetleri ile İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği üyeleri tarafından podyumda canlandırıldı. Özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında canını, kundağındaki yavrusunun hayatını hiçe sayarak vatanı için cepheye koşan, Türk askerine yardım eden kadınların hikayeleri izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Fedakar Türk kadınlarının hikayelerini, yaşadıkları o zorlu günleri anlatan Araştırmacı Yazar Kalıpçı, defile sonunda çıktığı podyumda büyük alkış aldı.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de 'Zamansız Kadınlar Defilesi' ayakta alkışlandıİzmir'de 'Zamansız Kadınlar Defilesi' ayakta alkışlandıİzmir'de 'Zamansız Kadınlar Defilesi' ayakta alkışlandıİzmir'de 'Zamansız Kadınlar Defilesi' ayakta alkışlandı

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