HABER
  4. İzmir’de zehir tacirlerine darbe: 10 kişi tutuklandı

İzmir’de zehir tacirlerine darbe: 10 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 17:06 | Son Güncelleme

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı, baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik ortak çalışma başlattı.

İzmir’de zehir tacirlerine darbe: 10 kişi tutuklandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı, baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik ortak çalışma başlattı. Yaklaşık olarak 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine basıldı. İlçede belirlenen 10 adrese eş zamanlı düzenlenen şafak baskınında 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 500 gram metamfetamin, 2 kilo esrar, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de zehir tacirlerine darbe: 10 kişi tutuklandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabulü sona erdiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabulü sona erdi
AK Parti'li Ünal: Tehditleri, kaynağında karşılamak zorundayızAK Parti'li Ünal: Tehditleri, kaynağında karşılamak zorundayız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korkutan deprem! Markette yaşanan panik anları kamerada

İstanbul'daki depremde yaşanan panik kamerada

Fay hattı nedir? Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fat hattı sorgulama

Evinizin altından fay hattı geçiyor mu?

İstanbul'daki deprem anında yaşanan panik market kamarasında

Depremin yaşattığı panik kameraya böyle yansıdı

Son dakika! İstanbul'da deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

İstanbul'da deprem!

Son depremler! Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem!

Kartepe yolunda tatilci yoğunluğu! Akın akın geldiler

Kartepe yolunda tatilci yoğunluğu! Akın akın geldiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.