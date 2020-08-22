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İzmir’de zehir tacirlerine darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 22:32 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyonlarda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

İzmir’de zehir tacirlerine darbe

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde yaptığı operasyonlarla zehir tacirlerine darbe vurdu.

Ekipler, önceden belirlenen değişik adreslerde yapılan operasyonlarda toplam 440 kök Hint keneviri, 82 gram metamfetamin, bin 124 gram kubar esrar, 148 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

EKİPLER SICAK TAKİP BAŞLATTI

Öte yandan polis ekipleri, bir iş yeri önüne motosikletle gelen 2 şahıstan şüphelendi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan 2 şüphelinin kaçması üzerine polis sıcak takip başlattı. Kısa sürede yakalanan Y.A. ve C.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinden 62 gram metamfetamin maddesi bulunurken, Y.A.’nın ikametinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca da yine ekipler tarafından ele geçirildi. Yapilan incelemede şahısların polisten kaçtığı motosikletin de çalıntı olduğu ve motor şase numarasının kazınmış olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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