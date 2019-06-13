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İzmir'de zeytinlik alanda yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 16:31 | Son Güncelleme

İZMİR'in Balçova ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Balçova ilçesi Eğitim Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yagın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu itfaiye görevlileri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve 6 arazöz sevk edildi. Yine çok sayıda orman işçisi de bölgeye gönderildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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