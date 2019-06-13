İzmir'de zeytinlik alanda yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor, rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bölgedeki bir eve de sıçradı.

Fahrettin Altay Mahallesi’ne bulunan Mehmetçik Anıtı yakınındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 arazöz ve bir helikopterle müdahale ediyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bölgedeki bir eve de sıçradı.

Evde bulunan yaşlı bir kadın ise itfaiye ekiplerince balkona uzatılan sepetli merdiven yardımıyla kurtarıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Askeri lojmanların da bulunduğu bölgedeki yangının evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

