HABER

İzmir'de zeytinlik alandaki yangın evlere sıçradı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 18:33 | Son Güncelleme

'TARÇIN' İLE YAVRU KÖPEK KURTARILDI İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan zeytinlikte çıkan, Molla Gürani Sokak'taki 3 katlı apartmana sıçrayıp, binanın yanmasına neden olan ve güçlükle kontrol altına alınan yangında, apartmanın bahçesinde yaşayan 1'i yavru 2 köpek kurtarıldı.

İzmir'de zeytinlik alandaki yangın evlere sıçradı (4)

'TARÇIN' İLE YAVRU KÖPEK KURTARILDI
İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan zeytinlikte çıkan, Molla Gürani Sokak'taki 3 katlı apartmana sıçrayıp, binanın yanmasına neden olan ve güçlükle kontrol altına alınan yangında, apartmanın bahçesinde yaşayan 1'i yavru 2 köpek kurtarıldı. Yaklaşık 1,5 saat süreyle apartmanı saran alevlerden kaçmaya çalışan, 10 yaşındaki 'Tarçın' isimli kırma köpeğin gözlerinin üstünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu görüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından 'Tarçın' teslim alındı. 'Tarçın'ın veterinere götürüleceği öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

İzmir'de zeytinlik alandaki yangın evlere sıçradı (4)

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Turgutlu’da trafik kazası: 3 yaralıTurgutlu’da trafik kazası: 3 yaralı
Karayolunda tehlikeli yürüyüşKarayolunda tehlikeli yürüyüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Transferde mutlu son! 3 yıllığına F.Bahçe'de

Transferde mutlu son! 3 yıllığına F.Bahçe'de

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.