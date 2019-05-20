İzmir'de zincirleme kaza: 1 ölü

Davut CAN/İZMİR, (DHA) İZMİR’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, Mehmet Halit Kızıltoprak (37), hayatını kaybetti. Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında İzmir Çevre Yolu Ayakkabıcılar Sitesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Bornova yönüne giden 35 AGR 125 plakalı otomobilin sürücüsünün yavaşlaması üzerine, arkasındaki O.Ö. yönetimindeki 45 RM 605 plakalı TIR ani fren yaptı. TIR durmayı başarsa da hafif şekilde öndeki araca çarptı. Mehmet Halit Kızıltoprak yönetimindeki 07 HR 304 plakalı, ayakkabı yüklü panelvan araç önündeki TIR'a, Buca Belediyesi'ne ait 35 ADJ 823 plakalı çöp kamyonu da, panelvan araca arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Kızıltoprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kızıltoprak'ın cenazesi, savcının kaza yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazaya karışan diğer sürücüler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle çevreyolu trafiğinde yaklaşık 1,5 saatlik yoğunluk yaşandı.

