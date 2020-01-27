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İzmir’de zincirleme kaza: 2’si ağır 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 00:20 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Altınyol’da trafik akışı tek şeritten sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Altınyol Bayraklı üst geçidi civarında meydana geldi. İddiaya göre, Özdemir Alp T. idaresindeki 35 FT 806 plakalı otomobil Karşıyaka’dan Bayraklı istikametine giderken aynı yönde seyir halinde olan Yılmaz T. yönetimindeki 35 EA 7573 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet önünde seyir halinde olan Mehmet Ş. İdaresindeki 35 ULR 85 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Yılmaz T. idaresindeki kamyonetin kasası yola fırlarken, Mehmet Ş.’nin otomobili refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kamyonette bulunan Yılmaz T. ve Deniz M. ile otomobilde bulunan Özdemir Alp T.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Diğer otomobilde bulunan Mehmet Ş. isimli sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kazada yaralanan Yılmaz T., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Özdemir Alp T. ve Deniz M. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan Yılmaz T. ve Deniz M.’nin durumunun ağır olduğu, Özdemir Alp T.’nin ise iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Altınyol’da trafik akışı tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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