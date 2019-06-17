HABER

İzmir'de zincirleme kaza: 4 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 08:54 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 4 kişi yaralandı.  Kaza, saat 01.00 sıralarında Yeşillik Caddesi Kaymakkuyu Kavşağı yakınında meydana geldi.

İzmir'de zincirleme kaza: 4 yaralı 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Yeşillik Caddesi Kaymakkuyu Kavşağı yakınında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 35 KG 8752 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi 'ne ait 35 YS 258 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen 35 FC 609 plakalı taksi ise kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile kamyonette bulunan 2 kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Öte yandan, takside bulunan 2 yaralı ise kendi imkanlarıyla çıktı. Ambulanslara alınan yaralılar, çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Yeşillik Caddesi kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar yol kenarına alınmasıyla trafik polisleri kontrollü bir şekilde trafik akışını sağladı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de zincirleme kaza: 4 yaralı İzmir'de zincirleme kaza: 4 yaralı İzmir'de zincirleme kaza: 4 yaralı İzmir'de zincirleme kaza: 4 yaralı

PARTNERİşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!İşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!
Motosiklet park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Motosiklet park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 
Adana merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 35 gözaltı kararıAdana merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 35 gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

Sınava giren Aleyna Tilki isyan etti!

Sınava giren Aleyna Tilki isyan etti!

Tarkan'dan kızı Liya ile Babalar Günü paylaşımı

Tarkan'dan kızı Liya ile Babalar Günü paylaşımı

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.