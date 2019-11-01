İzmir'de zincirleme kaza: 9 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde 3 taksi, 1 minibüs ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı Basmane yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Kentin birçok noktasında etkili olan kısa süreli yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iddiaya göre, Bornova'dan Konak yönüne giden ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen bir taksi Mürselpaşa Bulvarı üzerinde yolcu bırakmak için aniden durdu. Arkadan gelen Erkan V. de idaresindeki 35 T 5147 plakalı aracı ile çarpmamak için manevra yaptı. Erkan V.'nin manevrası nedeniyle hemen arkasındaki Yusuf B. idaresindeki 35 HB 0818 plakalı otomobil, Erkan V.'nin kullandığı taksiye çarptı. Bu sırada aynı yolda ilerleyen 35 T 6614 plakalı taksi, 16 CVM 93 plakalı otomobil, 35 S 95572 plakalı servis minibüsü ve 35 T 5494 plakalı taksi de art arda çarpıştı. Zincirleme kaza sonucu, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle, Mürselpaşa Bulvarı'nda ulaşımda kısa süreli yoğunluk yaşanırken, kazalı araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Öte yandan, kazaya neden olduğu belirtilen taksi sürücüsünün ise kaza sonrası olay yerinden ayrıldığı ileri sürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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