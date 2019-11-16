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İzmir’deki 3 farklı operasyonda 32 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 15:19 | Son Güncelleme

İzmir’de, geçtiğimiz günlerde PKK/KCK terör örgütü, suç örgütü ve uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen 3 farklı operasyonlarda gözaltına alınanlardan 32’i tutuklandı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul ile İzmir’in Foça ve Menemen ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar yapmış ve 12 kişiyi gözaltına almıştı.

İzmir’de, geçtiğimiz günlerde PKK/KCK terör örgütü, suç örgütü ve uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen 3 farklı operasyonlarda gözaltına alınanlardan 32’i tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul ile İzmir’in Foça ve Menemen ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar yapmış ve 12 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltındaki şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cezaevindeki örgüt mensuplarına açlık grevi tarzında eylem talimatlarını ilettikleri ve örgüt üyelerine maddi yardım sağladıkları iddia edilen 11 kişiden Selma A., Hediye T., Ruken D., Melike A., Şeyhmus D., Sait B., Ramazan Y., Murat T., Mazlum K., İsmail A. ve Hasan H.D. tutuklandı.
Hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen Mehmet G. ise serbest kaldı.

Suç örgütü operasyonuna 10 tutuklama
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı suç örgütü ile nitelikli yağma ve dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kişilerden 2’si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan örgüt elebaşı S.A.’nın da bulunduğu 10 kişi tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartı ile salıverildi.

Uyuşturucu satıcılarına darbe: 11 tutuklama
İzmir’deki soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 19 şüpheliden 17’si gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişiden 12’si tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 11’i mahkemece tutuklandı.

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