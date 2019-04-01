İzmir’deki 4 belediyeye 4 kadın başkan

İzmir’de resmi olmayan sonuçlara göre, yerel seçimde Balçova, Selçuk, Kiraz ve Karaburun’daki 4 kadın aday, rakiplerine fark atarak belediye başkanı seçildi.

İzmir’de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın gösterdiği adaylardan Kiraz’da AK Partili Saliha Özçınar, Selçuk’ta CHP’li Filiz Ceritoğlu Sengel, Balçova’da CHP’li Fatma Çalkaya, Karaburun’da da CHP’li İlkay Girgin Erdoğan seçimi kazandı. 2014 yılındaki yerel seçimlerde 3 kadın belediye başkanı çıkaran İzmir, kadın aday sayısını 1 kişi artırmış oldu.

Rakiplerine fark attılar

Kiraz’da sandık yarışının kazanan AK Parti’nin mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Saliha Özçınar yüzde 47,23’lük oy oranı ile belediye başkanı seçildi. Balçova’da adaylığı düşürülen Mehmet Ali Çalkaya’nın yerine aday gösterilen eşi Fatma Çalkaya yüzde 67 oranında oy aldı. Karaburun’da İlkay Girgin Erdoğan ise kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 42.3’lik oy oranıyla belediye başkanı seçildi. Selçuk’tan aday gösterilen Filiz Ceritoğlu Sengel ise yüzde 51 oy oranı ile ilçede kazanan parti oldu.

