HABER

İzmir'deki "Anafor" operasyonu davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 15:59 | Son Güncelleme

İzmir'de 2008 yılında suç örgütüne yönelik "Anafor" operasyonuna ilişkin davada çeşitli hapis cezalarına çarptırılan sanıklardan bazılarının, cezalarını Yargıtayın bozmasının ardından, yeniden yargılanmalarına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de 2008 yılında suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Anafor" operasyonuna ilişkin görülen davada çeşitli hapis cezalarına çarptırılan 176 sanıktan bazılarının, cezalarını Yargıtayın bozmasının ardından, yeniden yargılanmalarına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Daha önce verdiği mütalaayı tekrarlayan iddia makamı, verdiği ek mütalaada, H.E. ve M.F.G'nin "Suç örgütüne üye olma", Ü.Ş'nin "Suç örgütüne üye olmaksızın örgüte yardım etme", aralarında Ahmet Tekin Baykal'ın da bulunduğu 14 sanığın ise "Çeşme Ilıca plajı, araç alımı, araç alımının iadesi ile Adnan Menderes Havalimanı temizlik ve yemek ihalesi" işlerinde "ihaleye fesat" suçlarından beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Operasyon ve dava süreci

İzmir polisi, daha önce "silahlı çete kurmak" suçundan cezaevine giren Ahmet Tekin Baykal liderliğindeki grubun yeniden suç örgütü oluşumuna girerek yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu iddiaları üzerine, 1,5 yıl süren takibin ardından 2008'de İzmir, İstanbul, Ankara, Aydın, Kuşadası, Muğla, Balıkesir, Samsun, Mersin, Kayseri, Zonguldak ve Antalya'da operasyon düzenlemişti.

"Anafor" adlı operasyonda, Ahmet Tekin Baykal ile emekli albay, emekli askeri savcı, emekli 2 uzman çavuş, Danıştay hakimliğinden ayrılmış bir avukat ve emekli polis müdürünün de aralarında bulunduğu çok sayıda zanlı yakalanmıştı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 176 sanıklı dava, 130 olay değerlendirilerek 2012 yılında karara bağlanmıştı.

"Suç örgütü kurmak ve yönetmek"le suçlanan Ahmet Tekin Baykal, bu suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına, ayrıca örgüt adına gerçekleştirilen Vedat Orhan Çelek, Ayhan Çelek, Zeki Göktuğ, Simay Erturun, Nevzat Soyugüzel, Tuncer Dal, Cemalettin Doğan'a karşı eylemler, Çeşme Plajı ihalesi, Adnan Menderes Havalimanı yemek ihalesi, Kuşadası'nda bar olayı, kumar oynatmak, tehdit, hürriyeti tahdit, gayrimenkule el koyma, yağma gibi suçlardan ise toplam 67 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davada Barış Vural'a 34 yıl 3 ay, Barış Öner'e 30 yıl 1 ay, Yıldırım Baran'a 12 yıl 9 ay, Serkan Gül'e 22 yıl 6 ay, Fikret Şahin'e 15 yıl 2 ay, İlker Doğdu'ya 11 yıl 10 ay, Bünyamin Aras ve Soner Şaşmaz'a 10'ar yıl, iş adamı Cumhur Atış'a 11 yıl, avukatlar Mürsel Ünlü'ye 21 yıl 4 ay, Cezmi Arslan'a 34 yıl 4 ay, Maksut Tuğlu'ya 50 yıl 4 ay, Sami Hoştan'ın da aralarında bulunduğu 41 sanığa ise örgüt üyeliği ya da örgüte yardım suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verilmişti.

Dava kapsamında "Çeşme Plaj İhalesi" ile ilgili yargılanan eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Ertan Avkıran ile eski Çeşme Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu ise beraat etmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İzmir'de 2008 yılında suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Anafor" operasyonun ardından açılan 176 kişinin yargılandığı davada, bazı sanıkların cezasını onarken bazılarının bozulmasına karar vermişti.

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Mezbahadan kaçan boğa, zor anlar yaşattıMezbahadan kaçan boğa, zor anlar yaşattı
Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildiTürk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anafor avukat ihale İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi mahkeme Sanık

En Çok Okunan Haberler

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Ücretli poşetler için önemli teklif!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumu

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumu

Metin Akpınar hakkında son dakika gelişmesi! Dosyası ayrıldı, fezleke hazırlandı

Metin Akpınar'la ilgili flaş gelişme!

Giden hayran kalıyor! Kar altında havuz keyfi

Giden hayran kalıyor! Kar altında havuz keyfi

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı! Bir anda asılı kaldı, hayata böyle tutundu

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı!

CHP'li eski milletvekili Eren Erdem serbest bırakıldı

Eren Erdem serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.