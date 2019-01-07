İzmir polisi, daha önce "silahlı çete kurmak" suçundan cezaevine giren Ahmet Tekin Baykal liderliğindeki grubun yeniden suç örgütü oluşumuna girerek yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu iddiaları üzerine, 1,5 yıl süren takibin ardından 2008'de İzmir, İstanbul, Ankara, Aydın, Kuşadası, Muğla, Balıkesir, Samsun, Mersin, Kayseri, Zonguldak ve Antalya'da operasyon düzenlemişti.

Daha önce verdiği mütalaayı tekrarlayan iddia makamı, verdiği ek mütalaada, H.E. ve M.F.G'nin "Suç örgütüne üye olma", Ü.Ş'nin "Suç örgütüne üye olmaksızın örgüte yardım etme", aralarında Ahmet Tekin Baykal'ın da bulunduğu 14 sanığın ise "Çeşme Ilıca plajı, araç alımı, araç alımının iadesi ile Adnan Menderes Havalimanı temizlik ve yemek ihalesi" işlerinde "ihaleye fesat" suçlarından beraatine karar verilmesini talep etti.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Anafor" adlı operasyonda, Ahmet Tekin Baykal ile emekli albay, emekli askeri savcı, emekli 2 uzman çavuş, Danıştay hakimliğinden ayrılmış bir avukat ve emekli polis müdürünün de aralarında bulunduğu çok sayıda zanlı yakalanmıştı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 176 sanıklı dava, 130 olay değerlendirilerek 2012 yılında karara bağlanmıştı.

"Suç örgütü kurmak ve yönetmek"le suçlanan Ahmet Tekin Baykal, bu suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına, ayrıca örgüt adına gerçekleştirilen Vedat Orhan Çelek, Ayhan Çelek, Zeki Göktuğ, Simay Erturun, Nevzat Soyugüzel, Tuncer Dal, Cemalettin Doğan'a karşı eylemler, Çeşme Plajı ihalesi, Adnan Menderes Havalimanı yemek ihalesi, Kuşadası'nda bar olayı, kumar oynatmak, tehdit, hürriyeti tahdit, gayrimenkule el koyma, yağma gibi suçlardan ise toplam 67 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davada Barış Vural'a 34 yıl 3 ay, Barış Öner'e 30 yıl 1 ay, Yıldırım Baran'a 12 yıl 9 ay, Serkan Gül'e 22 yıl 6 ay, Fikret Şahin'e 15 yıl 2 ay, İlker Doğdu'ya 11 yıl 10 ay, Bünyamin Aras ve Soner Şaşmaz'a 10'ar yıl, iş adamı Cumhur Atış'a 11 yıl, avukatlar Mürsel Ünlü'ye 21 yıl 4 ay, Cezmi Arslan'a 34 yıl 4 ay, Maksut Tuğlu'ya 50 yıl 4 ay, Sami Hoştan'ın da aralarında bulunduğu 41 sanığa ise örgüt üyeliği ya da örgüte yardım suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verilmişti.

Dava kapsamında "Çeşme Plaj İhalesi" ile ilgili yargılanan eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Ertan Avkıran ile eski Çeşme Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu ise beraat etmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İzmir'de 2008 yılında suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Anafor" operasyonun ardından açılan 176 kişinin yargılandığı davada, bazı sanıkların cezasını onarken bazılarının bozulmasına karar vermişti.

