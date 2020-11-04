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İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının bu gece bitirilmesi planlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 00:35 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ettiğini belirterek, buradaki çalışmaların da bu gece tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının bu gece bitirilmesi planlanıyor

Kurum, Rıza Bey enkazındaki çalışmaları incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem esnasında İzmir'de 17 binada hasar meydana geldiğini hatırlattı.

Arama kurtarma ekiplerinin bu yerlerdeki çalışmaları yoğun şekilde yaptığını kaydeden Kurum, şu bilgileri verdi:

"BU GECE BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

"Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bugün gece bitirmeyi planlıyorlar. Hassasiyetle çalışıyoruz, son ana kadar, son saniyeye kadar enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaşabilmek adına titizlikle çalışmayı sürdürüyorlar. 107 vatandaşımızı enkazdan kurtardık, 111 vatandaşımızı enkaz altında kaybettik. Yaralılarımız var, hastanelerimizde tedavi ediliyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte de yoğun bir şekilde hasar tespit çalışmalarını yapıp, hasar tespit çalışmaları çerçevesinde de yeni yapılacak konutların inşasını gerçekleştireceğiz."

Kurum, buna ilişkin proje alanlarını hasar tespit durumlarına göre tespit ettiklerini belirterek, "Yerinde yapacağımız projeler zemin artı 5 katı geçmeyecek. Yöresel mimariye uygun bir şekilde projelerimizi gerçekleştireceğiz. Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka'da bu alanların çalışmalarını hasar tespiti çerçevesinde yürütüyoruz." dedi.

Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alanda 21 metrekarelik 1000 konteyner kurulacağını da anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Kurulum sürecine bugün itibarıyla başladık. 19 gün sonra vatandaşlarımız konteyner kentte barınma ihtiyaçlarını giderebilecekler. Rezerv konut alanında çalışmalarımızı başlattık. Şehir hastanemizin hemen yanında 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3 bin konutluk örnek bir proje gerçekleştiriyoruz. TOKİ Başkanlığımız inşallah bir ay içerisinde inşaatlarına başlamak suretiyle en geç bir yıl içerisinde tamamlayacağız. Çok örnek bir şehircilik anlayışıyla rezerv konutlarımızı üreteceğiz. Bu noktada İzmir'imizin en büyük kentsel dönüşüm hamlesini başlatmış oluyoruz."

"İZMİRLİLERİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Hasar tespiti yaptıkları tüm binaların hasar durumlarını İzmir'in haritasına işleyeceklerini ve bundan sonraki süreci bu verilerle yöneteceklerini dile getiren Kurum, arama kurtarma faaliyetlerini özverili şekilde sürdüren, 107 vatandaşı kurtaran arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Bakan Kurum, "Son dakikaya kadar bu çalışmayı sürdüreceğiz. Biz buradaki yol haritamızı, burada yapılacak işleri netleştirmeden vatandaşımızı, İzmirlileri yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

Eşya ve kira yardımı alacak depremzedelerle ilgili tespitlerin yapıldığını aktaran Kurum, bu yardımların dün itibarıyla hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Tüm vatandaşların hasar tespit durumlarını "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden öğrenebileceğini, Bayraklı'nın her mahallesinde kriz merkezinin olduğunu, her türlü bilginin buradan da alınabileceğini dile getiren Kurum, "Biz başından beri birlik beraberlik içerisinde süreci yönetmeye gayret ediyoruz. Sonuna kadar da bu gayret içerisinde olacağız. Aslolan depremde zarar görmüş vatandaşlarımızın en hızlı şekilde yaralarını sarmaktır." ifadelerini kullandı. (AA)

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