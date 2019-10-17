HABER

İzmir'deki asistan doktora jiletli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:43 | Son Güncelleme

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz: - "Doktorumuzun hayatına kastedecek bir şekilde, boynundan derin ve uzun bir kesi ile yaralanmıştır. Olayı duyar duymaz hemen doktor arkadaşlarımız tarafından tedavisi yapıldı. Sağlık durumu iyi" - Saldırıya uğrayan doktorun kendisi gibi doktor olan annesi Nergiz Songür: "Bir daha hiçbir arkadaşımın, hiçbir sağlıkçının başına böyle bir olay gelmesin"

İZMİR (AA) - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, dün hastanelerinde bir hastanın jiletli saldırısına uğrayan Asistan Doktor Kadir Songür'ün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fizik Tedavi Polikliniği'nde görevli Asistan Doktor Kadir Songür'ün madde bağımlısı olduğu anlaşılan bir hastanın ilaç yazdırma talebine olumsuz cevap vermesi üzerine jiletle saldıraya uğradığını belirtti.

Saldırının tüm hastane çalışanlarını üzdüğünü kaydeden Gürbüz, "Doktorumuzun hayatına kastedecek bir şekilde, boynundan derin ve uzun bir kesi ile yaralanmıştır. Olayı duyar duymaz hemen doktor arkadaşlarımız tarafından tedavisi yapıldı. Sağlık durumu iyi. Doktorumuza yapılan saldırı bizleri çok üzmüştür. Hastanemiz bünyesinde yapılan böyle bir saldırıyı başhekim olarak tüm kurumumuza yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyorum. Her zaman meslektaşımızın yanındayım." şeklinde konuştu.

- Doktor anneden açıklama

İzmir Sağlık Platformu'na bağlı sendika ve İzmir Tabip Odası üyeleri, hastane bahçesinde yaptığı basın açıklamasıyla sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemleri kınadı.

Songür'ün kendisi gibi doktor olan annesi Nergiz Songür de sağlıkta şiddetin son bulmasını istediğini söyledi.

Oğlunu bu ülkeye yararlı bir insan olması için yetiştirdiklerini vurgulayan Songür, caydırıcı cezalar verilmesini istediklerini belirterek, "Bir daha hiçbir arkadaşımın, hiçbir sağlıkçının başına böyle bir olay gelmesin." şeklinde konuştu.

- Sendikalardan kınama

Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Maalesef sağlıkta şiddete zemin hazırlayan, sağlık çalışanlarını hedef haline getiren açıklamalar ve uygulamalar sağlıkta şiddetle ilgili çıkarılmayan yasalar, uygulanmayan yaptırımlar sonucunda her gün yüzlerce sağlık çalışanı hakarete, küfre, fiziki şiddete maruz kalmaktadır." şeklinde konuştu.

Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına şiddetin topluma karşı yapılmış utanç verici bir durum olduğunu aktardı.

Sağlık çalışanlarının canlarına kasteden şiddet konusunda sorunun temeline inilmesi gerektiğini dile getiren Özdemir, "Gerekli tedbirler biran önce alınmalıdır. Sağlık çalışanlarının güvenliği sağlanmalı. Sağlık çalışanlarına sahip çıkılması, hizmet kalitesinin artmasında büyük ölçüde katkı sunacaktır. Hukuki düzenlemelerin geliştirilerek uygulanmasını ısrarla talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Türk Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Şenol Atıcı da artık sağlık çalışanlarının can güvenliklerinden yoksun bir şekilde hizmet ürettiklerini savunurken, "Sağlıkta şiddete acil çözümler ve ağır yaptırımlar gereklidir. Çünkü sağlıkta şiddetin durmak bir yana artarak devam etmesindeki en önemli neden etkin ve caydırıcı tedbirlerin hayata geçmemesidir." ifadelerini kullandı.

- Olay

Dün, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Asistan Doktor Kadir Songür'ü jiletle yaralayan zanlı, Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasp girişiminde bulunduktan sonra yakalanmıştı.

Boğazından yaralanan Songür, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama... Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama...
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ‘Ordu Tanıtım Günleri’ne katıldıOrdu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ‘Ordu Tanıtım Günleri’ne katıldı
Hatay'da yağmurHatay'da yağmur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asistan Doktor basın açıklaması jilet

En Çok Okunan Haberler

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Kamuya 60 bin personel alınacak

Kamuya 60 bin personel alınacak

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaptırım söylemlerine tepki

Mardin’in Nusaybin ilçesinde karakola havan toplu saldırı!

Karakola havan toplu saldırı!

Son dakika: Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı

Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

Rasulayn'da terör örgütünün en büyük silah deposu bulundu

Bölgeden sıcak fotoğraf! En büyüğü bulundu

Rasulayn'da teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu

Hepsi Rasulayn'da bulundu!

Antalya'dan kahreden haber: 1 asker şehit!

Antalya'dan kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.