İzmir'deki asistan doktora jiletli saldırı

İZMİR (AA) - İzmir'de hastanede jiletli saldırıya uğrayarak yaralanan asistan doktor Kadir Songür, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Songür, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Buca ilçesindeki evinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın bir ay önce diz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, ağrı kesici istediğini, kendisine yazdığı ilacın ağrılarını geçirmediği takdirde bir doktora saldıracağı yönünde tehditlerde bulunarak gittiğini anlattı.

Songür, olay günü saldırganın boynunu hedefleyerek kendisine vurduğunu ifade ederek, "Tokat yedim zannettim. Eline baktığımda jilet vardı. Tokat atarken de 'yanlış ilaç yazmışsın' şeklinde bir cümlesini duydum. Elimi boynuma götürdüm, kanlar içindeydi. Orada bir mahkumu hastaneye getirmiş bir gardiyan arkadaş vardı, şahsa müdahale etti öyle kurtuldum." dedi.

- "Mesleğimi seviyorum"

Songür, bazı ağrı kesicilerin yüksek dozda kullanıldığı zaman bağımlılık yaptığını, amaç dışı kullanılan bu ilaçları yazdırmak için başvuran bazı kişilerin olumsuz yanıt alınca tehditlere başvurduğunu ifade ederek, olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini bildirdi.