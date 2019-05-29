İzmir’deki ’askeri casusluk’ soruşturması kapsamında FETÖ üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada yargılanan eski İzmir İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay ’terör örgütü üyeliği’ suçundan 11 yıl hapis cezası aldı.
İzmir’deki ’askeri casusluk’ soruşturması kapsamında FETÖ üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada yargılanan eski İzmir İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay ’terör örgütü üyeliği’ suçundan 11 yıl hapis cezası aldı.
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İzmir’deki ’askeri casusluk’ soruşturması kapsamında FETÖ üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada yargılanan eski İzmir İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay ’terör örgütü üyeliği’ suçundan 11 yıl hapis cezası aldı.
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