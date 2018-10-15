Tutuklu sanık Cem Kendigelen, tutukluluğunun devamını gerektirecek bir durum olmadığını, ByLock kullanmadığını daha önceki ifadelerinde dile getirdiğini ifade ederek, tutuksuz yargılandığı dönemde adli kontrol şartlarını yerine getirdiğinden tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Ali Bekar, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin suçlama nedeniyle tutuklu bulunduğunu, hiçbir suç işlemediğini, yaklaşık 30 aydır tutuklu bulunduğundan alması muhtemel cezanın infazının tamamlanmak üzere olduğunu iddia etti.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar, tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

30 ayı geçen bir süreden beri tutuklu yargılandığını aktaran tutuklu sanık eski emniyet müdürü Erkan Değer, vekaleten yürüttüğü bir görev sırasında attığı imzalardan dolayı tutuklandığını beyan etti. Adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra kaçacak bir durumu olmadığını savunan Değer, tahliye talebinde bulundu.

Uzun süredir cezaevinde olduğundan kendisi ve ailesinin mağduriyetler yaşadığını dile getiren Gökay Ersel Gülek de "Hakkımda 3 iddia nedeniyle hayatımdan 3 yıl gitti. Bu 3 yıl devletime feda olsun. Sizin soracağınız sorular için buradayım. Yargılama sonunda beraat edeceğime inanıyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum." dedi.

Tutuklu sanık eski emniyet müdürü Mehmet Ali Şevik ise dosya karar aşamasına gelmesine rağmen hakkında somut bir delile ulaşılamadığını ileri sürerek tutuksuz yargılanmak istediğini mahkeme heyetine iletti.

İzmir'de "askeri casusluk" diye bilinen soruşturmada yer almadığını söyleyen tutuklu sanık eski emniyet müdürü Memduh Tosun da "Emniyet teşkilatında operasyonlar yapıldığında, emniyet mensuplarına taltif verilir. Bu operasyon kapsamında hiçbir taltif de almadım. Tutuksuz yargılanıyordum ancak 2016'daki darbe girişiminin ardından ByLock iddiası nedeniyle tutuklandım. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Tutuklu sanık Mustafa Edip Çakmak ise kişisel merakından internetten telefonuna yüklediği ByLock'u örgütsel bir amaç için kullanmadığını öne sürerek tahliyesini istedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

