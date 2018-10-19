Tutuklu sanık eski emniyet müdürü Mustafa Çil, 30 aydan beri tutuklu olduğunu, çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu anlatarak, "Ailemin yanında olmak istiyorum. İhtiyar olan anne babama evlatlık yapmak istiyorum. Ömrümün yarısını terörle mücadelede harcayan ve örgüt üyelerini şikayet eden birisi olarak şimdi örgüt mensubu olmakla suçlanıyorum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Tutuksuz yargılandığı dönemde duruşmaları takip ettiğini, adli kontrol şartlarını yerine getirdiğini ifade eden Tosun, tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık eski emniyet müdürü Memduh Tosun, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığına ilişkin yapılan tespite itiraz ettiğini dile getirerek, bununla ilgili dosyaya gelen raporda hiçbir kullanıcıyı eklemediğini, bu program üzerinden kimseyle iletişime geçmediğini savundu.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 19 tutuklu sanık, tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık eski komiser Özcan Karanfil de "Benim tutukluluğum eşim ve çocuklarımı kahrediyor. Takdiri size bırakıyorum, tahliyemi istiyorum ama ağır adli kontrol şartlarını istemiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık eski emniyet müdürü Taner Aydın, hangi soruşturmadan yargılandığı ve tutuklandığını anlamakta zorluk çektiğini ileri sürerek, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Bylock kullandığına ilişkin devam eden bir yargılaması olduğundan mükerrer yargılama olmaması için ByLock'la ilgili beyanda bulunmayacağını söyledi.

Devletten başka hiç kimseden emir almadığını savunan Aydın, 3 yıldır tutuklu olduğunu ifade ederek tahliye talebinde bulundu

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürü Müjdat Karagöz ile Selçuk Küçükarslan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Dava ve iddianame

"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar e-postası üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı.