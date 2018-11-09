İZMİR (AA) - İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan, 17'si tutuklu 103 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın bugünkü duruşmasında, tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısının, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş belirtmesinin ardından bazı sanıklar ve avukatları tahliye istedi.
Tutuklu sanık Mustafa Yıldız, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin suçlamayı ve aleyhine ifade veren tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, tutuksuz yargılanmak istediğini mahkeme heyetine iletti.
Tutuklu sanık Nurettin Yıldız, tutuklu bulunduğu sürede ailesinin "paramparça" olduğunu, çocuklarına bakacak kimsesinin olmadığını savunarak, tahliye edilmesi halinde hiçbir geliri olmayan ailesine bakmak dışında herhangi bir şey yapmayacağını beyan etti.
"Sarmaşık" kod adlı gizli tanığın ifadesinden dolayı tutuklandığını ancak tutuklandığı günden bu yana herhangi bir gelişme olmadığını savunan tutuklu sanık Yılmaz Şen, iddianamede geçen "örgütün tepe yöneticileriyle görüştüğü" şeklindeki suçlamayı reddettiğini ifade ederek, "Başkanım, 29 aydır tutukluyum. Çok zaman oldu. Yeter artık. Tahliyemi istiyorum." dedi.
Diğer tutuklu sanıklar ile avukatları da tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
- İddianame
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği askeri ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 22'si firari 103 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.
İddianamede, haklarında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli jandarma kurmay albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.
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